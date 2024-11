📷 Buffon, Spalletti et l'ambassadeur étaient présents : l'hommage magnifique de la délégation italienne pour les victimes du drame du Heysel

Le 29 mai 1985, la finale de la Coupe des Clubs champions disputée entre Liverpool et la Juventus était le théâtre de l'un des plus grands drames lié à une manifestation sportive. Ce mercredi, la délégation italienne a rendu hommage aux victimes.

Le 29 mai 1985, le Stade du Heysel de Bruxelles était le théâtre d'un terrible drame. 39 personnes perdirent la vie et plus de 600 personnes furent blessées lors d'affrontements entre des supporters de Liverpool et de la Juventus, quelques minutes avant la finale de la Coupe des Clubs champions disputée entre les deux clubs.

Près d'une heure avant le début de la rencontre, les supporters des Reds avaient envahi la tribune réservée aux tiffosi italiens, créant en chaos inimaginable. La Vieille Dame avait finalement remporté la rencontre, grâce à un but de Michel Platini, sur penalty, qui avait célébré comme si rien ne s'était passé.

Cet événement fêtera déjà ses 40 ans, l'année prochaine, mais personne n'a oublié. La catastrophe était telle qu'aujourd'hui encore, les hommages aux victimes de cette tragédie ne sont pas rares.

Devant le Stade Roi Baudouin, d'ailleurs, un monument de commémoration a été créé. Il s'agit d'un lieu très cher aux personnes ayant directement vécu l'événement, ou aux Italiens/Anglais se rendant sur les lieux.

Avant le Belgique - Italie de ce jeudi soir en Ligue des Nations, le passage était donc obligatoire pour la délégation de la Squadra. Sur ces photos, on peut apercevoir le sélectionneur Luciano Spelletti, la légende Gianluigi Buffon, mais aussi l'ambassadeur italien Favi Federica rendre hommage aux victimes du drame. De belles images.