La fédération ne lâche pas l'affaire : de nouvelles discussions avec Thibaut Courtois ont eu lieu !

Est-il possible que l'on revoie Thibaut Courtois sous le maillot des Diables Rouges ? Cela semble utopique, mais l'Union Belge n'aurait pas encore lâché l'affaire...

Après de longs mois de saga, on avait fini par accepter l'inévitable : Thibaut Courtois ne reviendra pas chez les Diables Rouges. L'Euro 2024 de haut vol de Koen Casteels avait rassuré tout le monde. Mais le transfert de ce dernier en Arabie Saoudite a de nouveau remis le nom du portier du Real Madrid sur la table.

Courtois, pourtant, a été très clair lors de sa dernière prise de position sur le sujet, à la fin du mois d'août : tant que Tedesco serait à la tête des Diables Rouges, il ne reviendrait probablement pas. Un message fort et clair qui met un fossé entre lui et le sélectionneur.

L'Union Belge, pourtant, joue à un drôle de jeu. On a déjà pu le constater le mois dernier, quand Thibaut Courtois était invité, comme si de rien n'était, à l'inauguration d'un terrain de football social à Bilzen, dans sa région. Une invitation à laquelle il répondait et lors de laquelle il soufflait que, bien sûr, les Diables lui manquaient, "mais"...

Un "mais" qui aurait donc entrouvert la porte, et la fédération y met apparemment le pied. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, une délégation composée entre autres du CEO Peter Willems se serait rendue récemment à Madrid durant quelques jours pour y discuter avec Thibaut Courtois.

Cela pourrait bien être l'un des grands défis de Vincent Mannaert, nouveau CEO : régler la brouille entre Domenico Tedesco (qui ne devrait pas prendre la porte) et le meilleur gardien de but du monde. Et tant pis si ce faisant, l'Union Belge maintient le flou et prône en public l'inverse (à savoir : laisser le passé où il est et ne plus en parler) de ce qu'elle fait en privé...