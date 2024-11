Terrible pour Michy Batshuayi : l'attaquant belge victime d'une grosse escroquerie et d'un très lourd préjudice financier en Turquie !

Une histoire effarante est arrivée de Turquie, ce mercredi. Michy Batshuayi, attaquant de Galatasaray, aurait été victime d'une escroquerie énorme. Le montant total du préjudice est de 200.000€.

Voilà plus de trois ans que Michy Batshuayi a posé les pieds sur le sol turc. L'attaquant belge avait d'abord été prêté à Besiktas par Chelsea, avant d'être vendu à Fenerbahçe, toujours par les Blues.

Cet été, le buteur qui aimerait encore porter les couleurs des Diables a fait encore plus fort, en rejoignant le troisième grand rival du pays : Galatasaray. Et sur le terrain, ce n'est pas terrible, puisque Batshuayi doit se contenter d'un temps de jeu de 26% en championnat, et 11% en Europa League.

Michy Batshuayi volé en Turquie !

Et en dehors du terrain, aussi, l'ancien attaquant du Standard, de l'OM et de Valence, entre autres, a été victime de sérieux ennuis. Le Nieuwsblad rapporte ce mercredi, par l'intermédiaire de la presse turque, que Batshuayi aurait été victime d'une escroquerie, avec un préjudice estimé à 200.000% !

Selon nos confrères du nord du pays, le joueur de 31 ans aurait versé cet argent à un certain H.B., un consultant. Cet argent était censé servir à payer six mois de logement, ainsi qu'une voiture

Cependant, le journal rapporte que son loyer n'a pas été payé et que la voiture n'est finalement jamais arrivée. Batshuayi a ensuite déposé une plainte contre H.B, qui a été arrêté et présenté à la justice. Il a depuis été libéré sous contrôle judiciaire, mais les avocats de l'attaquant belge continuent de se concentrer sur l'affaire.