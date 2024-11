Certains piaffent déjà d'impatience : la FIFA veut introduire une nouveauté qui donnerait aux entraîneurs un "pouvoir sans précédent"

La FIFA pourrait introduire un nouveau système qui permettrait aux entraîneurs de football de 'challenger' certaines décisions arbitrales. Le football s'inspirerait ainsi d'autres sports.

Tout comme dans le basketball et le football américain, le système appelé Football Video Support (FVS) permettrait aux entraîneurs de contester une décision potentiellement erronée d'un arbitre en demandant que l'action soit revue. En tennis, certains tournois autorisent également les joueurs à user de 'challenges'. Selon le journal L'Equipe, les entraîneurs pourraient demander au moins deux révisions lors d'un match.

Le système FVS a déjà été approuvé par l'International Football Association Board (IFAB) en mars et a été testé lors des Coupes du Monde Féminines U17 et U20. Pour développer davantage le système et le rapprocher de sa mise en œuvre dans plus de matchs de football, l'IFAB doit maintenant approuver l'extension du projet.

Complémentaire au VAR ?

Cependant, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a averti : "Il est important de comprendre que le FVS n'est pas la même chose que le VAR. En raison du nombre limité de caméras utilisées, le FVS ne peut pas montrer la même chose que le VAR."

Malgré les limitations du FVS par rapport au VAR, le système donnerait aux entraîneurs un pouvoir sans précédent pour potentiellement influencer des décisions qui pourraient affecter l'issue d'un match.

De plus, le FVS pourrait servir de filet de sécurité dans les cas où le VAR décide de ne pas effectuer de révision, comme pour la main de Marc Cucurella contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2024.