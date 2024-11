🎥 Brian Riemer tombe sur du lourd pour sa première avec le Danemark, Roberto Martinez et le Portugal frappent quatre fois en un quart d'heure

Brian Riemer le savait en signant comme sélectionneur du Danemark : son équipe allait se frotter à l'Espagne, championne d'Europe en titre, dès son premier match. Une rencontre capitale puisque les deux nations comptaient le même nombre de points en tête du groupe 4.

Et c'est Mikel Oyarzabal, buteur décisif en finale de l'Euro contre l'Angleterre, qui a ouvert les hostilités. Face au pressing de la Roja, le ballon a semblé brûler les pieds des Danois, qui ont ensuite été impuissants sur l'action collective en finesse des visiteurs (15e, 0-1).

A l'heure de jeu, c'est sur un appel en profondeur que l'Espagne a fait le break, Ayoze Perez profitant du mauvais alignement défensif pour laisser Kasper Schmeichel sans réaction (0-2). Le Danemark a relancé le suspense en fin de match grâce à l'erreur de la défense espagnole face au pressing, sans pour autant parvenir à recoller (1-2) malgré les montées au jeu d'Andreas Skov Olsen et Kasper Dolberg. La Roja fait donc la bonne opération en tête du groupe.

De son côté, le Portugal de Roberto Martinez recevait la Pologne. Le score était encore vierge à l'approche de l'heure de jeu, mais l'ouverture du score de Rafael Leao a tout changé. Peu avant le dernier quart d'heure, Cristiano Ronaldo a fait le break sur penalty. Bruno Fernandes et Pedro Neto ont ensuite rapidement alourdi le score (4-0).

Ronaldo a même inscrit un cinquième but d'une magnifique bicyclette, avant que la Pologne ne sauve l'honneur dans les dernières minutes (5-1). Dans l'autre match du groupe, l'Ecosse a confirmé son renouveau en battant la Croatie. Josh McGinn a fait entrer Hampden Park en éruption dans les cinq dernières minutes. On notera également le partage entre la Serbie et la Suisse, notamment en raison du penalty manqué d'Aleksnadar Mitrovic (1-1).

