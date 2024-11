Soulagement pour Vincent Kompany ? L'une des figures majeures de son projet devrait prolonger

Cette saison, le Bayern se démarque par son jeu offensif sous Vincent Kompany. Avec un certain Jamal Musiala en tête d'affiche.

En signant au Bayern Munich, Vincent Kompany est entré dans une autre dimension. Il s'en est rapidement rendu compte avec la qualité du noyau à sa disposition.

Après 15 rencontres, l'équipe a déjà atteint la barre des 50 buts inscrits. Les joueurs offensifs comme Harry Kane, Michael Olise ou Jamal Musiala se régalent. Ce dernier est ainsi à 9 buts et 4 assists en 14 matchs.

Musiala dans la durée au Bayern ?

Avec ses dribbles et son imprévisibilité dans le dernier tiers du terrain, il est l'une des pièces maîtresses de Vincent Kompany. Mais son contrat se termine en juin 2026. Et annonce donc un été 2025 agité à un an du terme.

Mais selon le média allemand Sport1, le maître à jouer de 21 ans serait très proche de prolonger en Bavière. Le club serait très confiant de lui faire signer un nouveau contrat, liant Musiala jusqu'en 2030 et lui permettant de gagner 22 millions d'euros par an.

Le dossier devrait être bouclé durant la trêve hivernale, pour permettre à Musiala et à tout le groupe de continuer à évoluer en toute sérénité.