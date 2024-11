Un coach de Pro League fusille Tedesco : "Il n'a pas été bon !"

La Belgique a été battue par l'Italie ce jeudi soir (0-1). Une fois de plus, les choix de Domenico Tedesco sont discutés.

La Belgique devait absolument gagner ce jeudi face à l'Italie pour espérer survivre dans son groupe de Ligue des Nations.

Malheureusement, et malgré quelques belles choses montrées en seconde mi-temps, les Diables Rouges ont été battus.

Une défaite 0-1 qui fait mal, et qui pose une nouvelle fois question concernant les capacités du sélectionneur Domenico Tedesco.

Sur le plateau de RTL Sports, l'ancien Diable Rouge est désormais entraîneur des attaquant de l'Union Saint-Gilloise Kevin Mirallas n'a pas hésité à critiquer le sélectionneur.

"Sur la transition, Tedesco n’a pas été bon. Il fallait s’appuyer sur des joueurs d’expérience, pour conseiller notre nouvelle défense. Il y a une transition qui doit se faire mais ici, on a laissé place directement à la jeunesse. Et on le voit dans ce genre de matchs."