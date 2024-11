A peine parti de Pro League, il voit grand : "La Coupe du Monde 2026 avec les Diables ? Bien sûr que j'y pense"

Joël Schingtienne se plait bien en Serie A. Même s'il attend encore de s'imposer comme titulaire à Venise.

Joël Schingtienne a joué cinq matchs cette saison : quatre avec Louvain, avant son grand saut vers l'Italie. Peu de temps après son arrivée à Venise, il disputait les 90 minutes à San Siro contre l'AC Milan. Même si son équipe a perdu 4-0, cela reste une expérience marquante.

"On a commis des erreurs individuelles, moi aussi d’ailleurs. C’était plus nos propres erreurs que les étincelles de l’adversaire. Mais personnellement, je n’ai pas eu l’impression d’être dépassé par les événements. C’était une chouette expérience, sans stress, en suivant mes propres routines" déclare-t-il à la RTBF.

Mais il n'est plus sorti du banc depuis : "Mon plan, c’est de gagner progressivement la confiance de mon coach et de saisir ma chance quand il me la redonnera. Comme chaque jeune Belge, je me fixe d’être un jour Diable Rouge. J'essaye de me donner à fond chaque jour et je pense qu'en prestant dans mon club, les choses suivront naturellement".

Venise comme tremplin

Ses ambitions en équipe nationale sont claires : "La Coupe du Monde 2026 ? Bien sûr que j'y pense. Si le fait jouer en Italie plutôt qu’en Belgique me favorise ? Peut-être… Jouer à l’étranger fait qu’on vous voit peut-être d’un autre œil, je ne sais pas… Mais je pense que les prestations pures restent quand même le plus important".

En attendant, l'ancien Louvaniste se fait les dents avec les Diablotins : "On loge dans le même hôtel que les Diables : ils dorment à l’étage du dessus et on mange aux mêmes heures à la cantine. J’ai déjà eu l’occasion de discuter avec Arthur Theate, qui est passé dire bonjour dans la chambre que je partage avec Lucas Stassin". Schingtienne montera-t-il d'un étage dans les années à venir ?