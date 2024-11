OFFICIEL : 5 absents face à Israël, et pas des moindres !

Déjà assurée d'être éliminée de la Ligue des Nations, la Belgique devra tenter de ne pas totalement perdre la face ce lundi.

En cas de défaite face à Israel, les Diables Rouges seront directement relégués dans la Ligue B. Dans le cas contraire, ils devront jouer un barrage.

Pour cette rencontre, la dernière du groupe, le sélectionneur Domenico Tedesco devra faire sans plusieurs joueurs.

Comme l'a annoncé l'Union belge dans un court communiqué ce samedi, Amadou Onana, Romelu Lukaku, Maxim De Cuyper, Roméo Lavia et Arthur Theate ne sont pas disponibles.

Un gros coup dur concernant Lukaku, qui était revenu après son absence en octobre dernier. Tedesco devra, une fois de plus, bricoler.

