🎥 Une grosse boulette qui risque de trotter dans la tête de Senne Lammens : malgré sa réaction classe, le sélectionneur Gill Swerts n'a pas caché sa frustration

Les Diablotins se sont inclinĂ©s 0-2 contre la RĂ©publique TchĂšque lors de la manche aller de leur barrage d'accession Ă l'Euro 2025. Une dĂ©faite qui risque de rester dans les tĂȘtes, notamment dans celle de Senne Lammens, auteur d'une Ă©norme erreur sur l'ouverture du score.

Les Diablotins se sont heurtés au double-rideau des Tchèques, encore plus compact après l'ouverture du score de Karabec en fin de première période, sur une énorme erreur du portier titulaire de l'Antwerp, Senne Lammens.

A la demi-heure, alors que les Belges, via Siquet et Van den Bosch, s'échangent le ballon aux abords de leur propre rectangle, Lammens veut dégager en un temps, mais voit son ballon contré par l'attaquant tchèque, avant de directement entrer dans le but.

Les Diablotins n'en veulent pas à Senne Lammens

Un but amer. "Mais il ne faut pas remettre tout sur son dos", appuyait Mathias Delorge après la rencontre. "Ce sont deux malheureux buts (NDLR : le deuxième but est un ballon qui traîne dans le petit rectangle à la suite d'un corner mal dégagé), mais ce genre d'erreurs arrivent parfois dans le football", relativisait le jeune milieu de terrain de La Gantoise.

Le sélectionneur, Gill Swerts, a aussi été interrogé sur cette phase. Et comme Delorge, il ne voulait pas remettre toute la faute sur son gardien. "C'est très ennuyeux, surtout parce que nous avons commis beaucoup trop d'erreurs individuelles au cours de cette campagne de qualification. Ce n'est pas juste Senne."

"Je n'appellerais même pas ça des erreurs, en fait. C'est juste très regrettable. C'est difficile à expliquer, car pour le même prix, ce ballon contré passe de l'autre côté du poteau." Quoi qu'il en soit, il faudra remonter ce déficit de deux buts, mardi, pour espérer voir la Slovaquie et l'Euro 2025.