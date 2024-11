Il y aura des courageux à Budapest pour soutenir les Diables : voici le nombre de tickets vendus à la veille du match

Malgré les résultats désastreux et un fossé qui commence à se creuser entre les Diables Rouges et leur public, certains irréductibles ne lâchent pas l'affaire. Ils seront une grosse centaine à Budapest.

Les supporters des Diables Rouges n'avaient pas eu l'occasion de se rendre en Hongrie pour le match entre la Belgique et Israël : le match, qui se tenait à Debrecen, avait lieu à huis-clos. Cette fois, pour cet Israël-Belgique qui a lieu dans la ville un poil plus touristique de Budapest, ils sont bel et bien autorisés.

Mais il ne faut bien sûr pas s'attendre à ce qu'ils débarquent par milliers dans la capitale hongroise au vu des résultats plutôt négatifs des derniers mois (mais aussi du fait que le match se tient un dimanche soir, bien sûr). Ainsi, le Nieuwsblad révèle qu'environ... 160 supporters belges devraient faire le déplacement.

Noyau dur, motivés, Belges de passage à Budapest, ils ne seront pas en majorité... mais de peu, car il semblerait que seuls 200 supporters israéliens (de Hongrie) aient quant à eux pris leur ticket. S'y ajouteront environ 200 supporters hongrois (ou neutres).

Le calcul est vite fait : grosso modo, 560 tickets ont été vendus à la veille de cet Israël-Belgique qui ne déchaîne pas les passions. Le stade du Honved Budapest où se tient la rencontre peut accueillir 9000 personnes. Autant dire que le tout sonnera fort creux.

Bien sûr, il n'est pas à exclure que de nombreux supporters - locaux - se décident le jour-même et garnissent un peu les travées du stade. Mais l'ambiance devrait rester feutrée pour cette fin de campagne décidément bien terne des Diables Rouges en Ligue des Nations.