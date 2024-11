La grande Allemagne est enfin de retour : "Le meilleur match de la Mannschaft depuis le 7-1 contre le Brésil et l'un des meilleurs de son histoire"

La grande Allemagne est-elle de retour ? La Mannschaft a une nouvelle fois impressionné lors de sa victoire face à la Bosnie (7-0). La presse allemande est lyrique concernant les prestations de son équipe nationale, et les supporters suivent en grand nombre.

La Mannschaft est de retour, plus dangereuse que jamais. Pour son avant-dernière rencontre de phase de poules, en Ligue des Nations, l'équipe nationale allemande a véritablement étrillé la Bosnie, 7-0.

"C'était l'un des meilleurs matchs de l'histoire de l'équipe nationale" s'extasiait la légende Lothar Matthäus, devenu analyste pour la chaine de télévision RTL chez nos voisins de l'est. "Le plaisir, la passion et la maitrise tactique ont fait très forte impression." Le BILD allait encore plus loin. "Le meilleur match depuis le 7-1 contre le Brésil lors de la Coupe du Monde 2014."

Et avec pas moins de 23 tirs cadrés, contre 7 pour la Bosnie, le score aurait encore pu être plus lourd. "Une fête à Fribourg", titrait d'ailleurs Sky Germany. L'enthousiasme était palpable, dans le stade comme à l'extérieur.

Julian Nagelsmann a rendu la passion au peuple allemand

Cette victoire marque un grand virage pour une Mannschaft qui était encore au plus bas, il y a un an, après des revers subis face à la Turquie et l'Autriche. Aujourd'hui, les supporters semblent reprendre confiance dans l'équipe nationale, qui montre un nouvel élan sous la direction de Julian Nagelsmann.

"Cette équipe fait à nouveau rêver les supporters allemands", note le Kicker. Le sentiment a clairement changé, et cela se reflète aussi dans les chiffres d'audience records. 6.83 millions de téléspectateurs ont suivi cette rencontre de Ligue des Nations.

Même si les attentes sont élevées, Nagelsmann lui-même reste modeste. "Je ne suis pas le sauveur du football allemand", a-t-il souligné après la rencontre, selon le BILD. Pourtant, sous sa direction, l'Allemagne semble à nouveau sur la voie d'un avenir prospère. La question est maintenant de savoir si la Mannschaft pourra poursuivre sur cette voie et enfin briller à nouveau sur la grande scène.