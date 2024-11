Associer deux anciens attaquants du Standard et de Charleroi en attaque ? Un entraîneur l'envisage de plus en plus sérieusement

Deviens fan de Galatasaray! 43 Michy Batshuayi joue très peu depuis son arrivée au Galatsaray. Mais sa situation pourrait bien évoluer. Depuis le début de la saison, Michy Batshuayi n'a été titularisé qu'à deux reprises dans le championnat turc. En plus de s'attirer les foudres des supporters du Fenerbahce, Batsman se retrouve face à la concurrence de Victor Osimhen et Mauro Icardi. Au Fener', c'était le duo Tadic - Dzeko qui lui était passé devant. Mais juste avant la trêve internationale, Icardi s'est gravement blessé. Il sera absent toute la saison. L'occasion pour Batshuayi de s'imposer dans le duo d'attaque avec Osimhen. Galatasaray, le noyau le plus riche du championnat turc Sauf que lors du match de championnat trois jours plus tard, le Nigérian était aligné tout seul en pointe de l'attaque. Batshuayi a une nouvelle fois commencé sur le banc, endossant le rôle de supersub avec un but à sa montée au jeu. Le duo pourrait toutefois bien voir le jour. L'entraîneur Okan Buruk a en effet déclaré qu'il envisageait d'évoluer avec les deux hommes de concert, relaye Galatsaray FR, le compte X qui suit l'actualité du club stambouliote. Batshuayi pourrait ainsi s'imposer comme titulaire sur la durée pour la première fois depuis la saison 2021/2022, lorsqu'il évoluait au Besiktas.



