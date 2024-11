Le virer ne sera pas si simple : voici le montant que devra débourser l'Union Belge pour se séparer de Domenico Tedesco

Pour combien de temps encore Domenico Tedesco est-il à la tête des Diables Rouges ? C'est la question que tout le monde se pose, ce lundi matin...

Cette fois, la coupe est pleine pour tout le monde. Observateurs, analystes, supporters, et même, visiblement, plusieurs joueurs : tout le monde ou presque souhaite que Domenico Tedesco ne continue pas son mandat à la tête des Diables Rouges.

Nommé pour remplacer Roberto Martinez, le Germano-italien avait connu des débuts heureux, avec des succès très encourageants en Suède et en Allemagne, et, globalement, une très bonne campagne de qualification pour l'Euro 2024.

Une campagne au terme de laquelle, avant même le début du championnat d'Europe, Tedesco a vu son contrat se prolonger jusqu'en juin 2026, soit au terme de la Coupe du Monde.

L'Union Belge devra payer cher pour virer Tedesco

Toutefois, plus rien n'est pareil depuis ce jour de prolongation. Les Diables n'en touchent plus une, les blessures qui se succèdent semblent, pour certaines, de plus en plus diplomatiques, des tensions dans le groupe émanent et les joueurs, de manière générale, ne semblent plus suivre leur coach.

Qu'attend donc l'Union Belge pour le virer ? De l'argent, tout simplement. On le sait, l'URBSFA est aux prises avec des soucis financiers importants, et chaque euro est compté. L'UB est dans une stratégie d'économie et souhaite dépenser le moins possible.

Il faudra cependant mettre la main dans le portefeuille si Peter Willems, Vincent Mannaert et consorts veulent voir un nouvel homme à la tête de l'équipe nationale. En effet, selon les sources du journaliste belge Sacha Tavolieri, il faudra compter 750.000€ pour arrêter le contrat de Tedesco avant son terme, sans parler encore des primes que recevraient ses cinq adjoints.

Le montant total flirterait donc facilement avec le million et demi d'euros, sans parler des négociations pour lui trouver son successeur. Tout le monde semble d'accord pour dire que Domenico Tedesco n'est plus l'homme de la situation, mais l'Union Belge va désormais devoir trouver les ressources nécessaires pour le remplacer. En ce début de semaine, une réunion "pour faire le point" est prévue entre Tedesco et Mannaert...