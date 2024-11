La vraie raison du calvaire de Divock Origi enfin révélée ? "Il ne peut pas quitter l'Italie"

Divock Origi est rentré à Milan l'été dernier après un prêt complètement loupé à Nottingham Forest. Il n'a pas quitté l'Italie lors du mercato, et on se demande bien pourquoi.

Divock Origi (29 ans) est en train de gâcher ce qui devrait être le pic de sa carrière de footballeur. L'ancien attaquant de Liverpool a signé à l'AC Milan en 2022 au terme de son contrat, et beaucoup pensaient à l'époque que le club lombard faisait une affaire.

Cette affaire s'est révélée être une arnaque : après première une saison catastrophique, Origi a été prêté à Nottingham Forest la saison passée et y a disputé 20 matchs de Premier League sans retrouver une fois le chemin des filets.

De retour à Milan l'été dernier, le Diable Rouge s'est alors retrouvé dans une impasse. Aucun club n'a semblé prêt à tenter le coup, tandis que dès le mois de juillet, Zlatan Ibrahimovic, devenu conseiller des Rossoneri, assurait qu'Origi "ne faisait pas partie des plans du club".

Mais le Daily Mail, dans un article dédié à la situation d'Origi, semble dévoiler la vraie raison pour laquelle le Belge est resté à Milan l'été dernier. En effet, en raison des lois de taxation de l'état italien concernant les travailleurs étrangers, Divock Origi se doit de rester sur le territoire italien au moins 6 mois sur l'année.

À moins d'accepter de payer une grosse régularisation fiscale, l'attaquant milanais se devait donc de rester en Italie, où aucun club n'a paru intéressé par ses services. L'AC Milan paie qui plus est Divock Origi une petite fortune, à savoir près de 4 millions annuels.

A priori, cet hiver, Divock Origi aura passé le temps nécessaire sur le territoire italien pour pouvoir - enfin - quitter Milan sans problème. Reste à voir si sa cote restera élevée sur le marché des transferts ; on sait que la MLS - qui préparera sa saison 2025 - et la Saudi Pro League étaient des pistes, et cela devrait à nouveau être le cas.