Le futur du football belge...et de son club : un candidat aux Diables prolonge jusqu'en 2029

Mika Godts a prolongé son contrat avec l'Ajax. Notre compatriote continue à gagner en importance à Amsterdam.

Que de chemin parcouru pour Mika Godts à l'Ajax depuis son arrivée en provenance des U23 de Genk il y a moins de deux ans. D'abord intégré aux Espoirs, le Louvaniste de 19 ans n'en finit plus de grandir au sein de l'équipe première (déjà 6 buts et 5 assists cette saison).

Son contrat a été réévalué à hauteur de son statut. Le voici lié au club jusqu'en 2029, avec le salaire qui va avec.

"Depuis son arrivée à l'Ajax, Mika a fait des progrès impressionnants et a vraiment trouvé ses marques ici à Amsterdam. Cette saison, sous la direction de Francesco Farioli, il s'est vraiment épanoui et est devenu plus fort à chaque match" se félicite le directeur technique Alex Kroes.

Le présent et le futur de l'Ajax

"Avec ses mouvements individuels, ses buts et ses passes décisives, il est un joueur très important de notre ligne d'attaque. Malheureusement, il est actuellement sur la touche en raison d'une blessure, mais nous espérons le revoir bientôt sur le terrain" poursuit Kroes.

Cette blessure à l'ischio le tiendra à l'infirmerie pendant un mois. Elle l'a également privé du barrage pour l'Euro avec les Diablotins. Celui qui n'a toujours pas pu honorer la moindre sélection avec nos U21 est appelé à intégrer le noyau des Diables dans un avenir relativement proche.