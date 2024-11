Les surprenantes révélations sur Noa Lang : "Il n'était pas heureux de son transfert au Club de Bruges"

Erwin van de Looi, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale des moins de 21 ans des Pays-Bas, regarde avec satisfaction son passage chez les jeunes Oranje. Pendant son mandat d'entraîneur, il a vu pas moins de 32 joueurs passer à l'équipe nationale principale, dont Noa Lang.

“Noa est un garçon que l'on ne peut qu'aimer", déclare van de Looi dans une interview avec NOS. Ancien entraîneur du FC Groningen et de Willem II, van de Looi a dirigé les Jong Oranje entre 2018 et 2023. Depuis décembre 2023, il est l'entraîneur principal d'Heracles Almelo, actuellement quinzième de l'Eredivisie.

Pendant son mandat de sélectionneur, Van de Looi a décidé de se plonger profondément dans les caractéristiques de la Génération Z, les joueurs nés entre 1997 et 2012. Selon lui, ils étaient souvent mal compris : “On les traitait d'arrogants, loin de la réalité, difficiles d'accès, une génération 'pizza' qui ne performait pas.”

A propos de Noa Lang, Van de Looi garde des souvenirs particuliers. L'attaquant a porté le maillot des Jong Oranje à neuf reprises sous sa direction et y a marqué une fois. Pourtant, tout n'a pas été facile. “Il est passé de l'Ajax au Club de Bruges, voulait être prêté, mais a été vendu. Tout cela s'est passé pendant la trêve internationale avec nous.”

L'ailier n'était pas satisfait du choix de l'Ajax. “Il était émotionnellement impliqué. Quand Noa est heureux, il est vraiment heureux, quand il est triste, vraiment triste. Il n'était pas concentré, c'était logique, mais je devais défendre les intérêts des Jong Oranje et je ne l'ai pas convoqué la prochaine fois.”

Finalement, une bonne discussion a eu lieu à Rotterdam. “Nous avons pris un café et j'ai pu l'inspirer et l'aider en m'appuyant sur mes connaissances sur la Génération Z", explique Van de Looi. “Si vous comprenez comment cette génération pense et ressent, vous pouvez vraiment faire la différence", conclut-il.