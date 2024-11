Un spectateur toujours aussi remarqué : la visite surprise de Romelu Lukaku dans un club de Pro League

Romelu Lukaku a profité de la trêve internationale pour aller voir jouer son fils. Sa visite n'est pas passée inaperçue.

L'ambiance était assez calme dans nos clubs de Pro League en cette trêve internationale. Le dimanche a tout de même été un poil plus agité que prévu pour Saint-Trond, suite à la visite surprise de Romelu Lukaku.

Le Diable Rouge a rejoint l'équipe nationale pour jouer contre l'Italie mais n'était pas de la partie contre Israël. Une absence qui a pas mal fait jaser, plusieurs sources s'accordant sur le fait que Big Rom s'était mis d'accord avec Domenico Tedesco pour ne jouer qu'un seul match, ce que le sélectionneur a toujours nié.

Loin de ces débats, Lukaku a profité de ces quelques jours de congé pour aller voir jouer son fils Romeo. Le bambin évolue en équipes d'âges à Anderlecht et se déplaçait à Saint-Trond.

L'attraction de la journée

Son père était présent incognito en bord-terrain, casquette et pull à capuche pour ne pas se faire reconnaître. Une mère assistant au match de sa fille en U13 sur le terrain d'à côté a tout de même été assez observatrice.

Mais Romelu a pris cela avec le sourire et a rapidement accepté de prendre une photo avec l'ensemble de l'équipe après la fin du match raconte Het Belang van Limburg. Selon la légende, les jeunes Trudonnaires auraient même été plus concrètes devant le but après avoir compris qui se trouvait entre les deux terrains.