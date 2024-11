Lukaku blessé, vraiment ? À Naples, on rassure : "L'entraîneur belge avait besoin d'une explication"

Romelu Lukaku a quitté la sélection après le match face à l'Italie, ne faisant pas le déplacement à Budapest. Domenico Tedesco a assuré que son attaquant avait nécessité une injection au genou et ne pourrait pas s'entraîner pendant plusieurs jours.

Pourtant, il paraissait assez évident - et plusieurs sources l'affirmaient - que ce départ de Romelu Lukaku était plutôt dû à l'élimination des Diables Rouges en Ligue des Nations. Surtout au vu du nombre de joueurs qui, subitement, quittaient la sélection en même temps - en plus de Lukaku, Onana, De Cuyper, Lavia et Theate rentraient également en club.

Domenico Tedesco avait cependant affirmé en conférence de presse qu'il n'y avait "aucun accord" avec Romelu Lukaku. L'attaquant du Napoli aurait dû subir une injection au genou, et ne pourrait donc pas s'entraîner pendant plusieurs jours, assurait le sélectionneur.

Visiblement, à Naples, ce n'est pas ce à quoi on s'attend. "Pour autant que je sache, il n'y a aucun problème particulier avec Lukaku et il n'y en aura aucun pour le match contre la Roma", affirme ainsi Francesco Modugno, suiveur du Napoli pour Sky Italia, dans un entretien avec Radio Marte.

"Bien sûr, il y a une communication de la part de la Belgique, qui a sa procédure à respecter, mais on peut être rassuré. Romelu a quitté le groupe comme convenu et le sélectionneur belge avait besoin d'une explication pour justifier la situation en interne", continue Modugno.

"Tedesco a parlé de problèmes chroniques, mais s'ils sont toujours là, pourquoi quitter la sélection à ce moment-là ? Le physique de machine de guerre de Lukaku implique juste qu'il faille gérer ses efforts, et tout le monde le sait", explicite encore le journaliste italien. "Le petit voyage en équipe nationale lui a aussi fait du bien car Lukaku doit jouer, gagner en rythme et en intensité".

Bref : sauf surprise, Romelu Lukaku sera à l'entraînement cette semaine avec Naples... et cela donnera à nouveau une bien piètre image de la communication belge dans cette affaire.