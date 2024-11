Besnik Hasi en conflit ouvert avec l'un de ses joueurs : "Ce n'était pas non plus correct de ma part"

Besnik Hasi, l'entraîneur de Malines, s'est expliqué sur son récent conflit avec Rafik Belghali.

Il y a deux semaines, le KV Malines a été stoppé dans son élan en perdant face à STVV (2-1). L'absence d'un joueur dans le noyau de Malines a beaucoup fait parler.

Celle de Rafik Belghali. Le latéral droit avait dit à Hasi qu'il ne désirait pas jouer ce match. "Belghali est venu me voir la veille du match à et m'a dit qu'il ne voulait pas jouer sur le terrain artificiel et qu'il avait mal au genou", avait commencé le coach Besnik Hasi.

"Je continue à me poser des questions. Le club a investi sur lui pendant presque deux ans sans qu'il ne donne rien en retour au club. Lui et son agent ont même téléphoné à la direction du club pour dire qu'il préférait ne pas jouer ici."

"Je pense que c'est très bas de la part du joueur et de l'agent. Mais que puis-je faire ? Si quelqu'un me dit qu'il ne veut pas jouer.... je ne peux pousser personne", avait continué Hasi au sujet du joueur, qui s'était blessé aux ligaments croisés la saison dernière.

Ce vendredi en conférence de presse, Hasi a décidé de faire son mea culpa. "Ma réaction après le match n'était pas correcte. J'ai réagi par déception après cette défaite. Pour moi, la façon dont cette décision a été prise n'était pas correcte. J'ai parlé à Rafik. Il sait désormais que je suis le seul à prendre les décisions. Et que la communication directe est la meilleure. Nous avons tourné la page", relate Het Laatste Nieuws.