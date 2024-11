🎥 Moins sûr que chez les Diables ? La belle boulette de Koen Casteels face à Cristiano Ronaldo

Al-Nassr n'avait pas encore concédé la moindre défaite dans le championnat saoudien cette saison. Et après une demi-heure, l'équipe de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo pensait bien s'envoler vers une nouvelle victoire.

CR7 a en effet ouvert le score en profitant d'une erreur de Koen Casteels. Le gardien des Diables Rouges a éprouvé toutes les peines du monde à se saisir du ballon sur une phase confuse, ce dont a profité le Portugais.

Nacho misses a header and Koen Casteels makes a grave mistake, as Ronaldo scores goal 911.



