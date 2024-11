Le Club de Bruges veut frapper fort contre le Celtic : "On espère en marquer 4 !"

Le Club de Bruges joue contre le Celtic Glasgow ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les Brugeois espèrent décrocher une victoire.

Avec 6 points en 4 matchs de Ligue des Champions, le Club de Bruges est actuellement 23e de la compétition et veut très vite redresser la situation.

Face au Celtic Glasgow, adversaire prenable, les Brugeois voudront absolument arracher les trois points de la victoire. Et avec la manière !

Romeo Vermant espère en tout cas que son équipe sera plus efficace que lors des rencontres précédentes. "C’est vrai qu’on a raté quelques occasions qui nous auraient rapporté des points en plus, mais la production offensive est une affaire de toute l’équipe", a-t-il déclaré à la RTBF.

"Pas seulement des attaquants. On l’a vu contre Saint-Trond : on a marqué 7 buts et toute l’équipe y a participé. Mais on a gagné de la confiance et on jouera sans pression. On devra être costaud dans les duels et tenir l’intensité du match."

"Mais si on arrive à produire ces 5% en plus de qualité et de mentalité, on peut avoir un déclic… et leur en mettre quatre. Oui, je dis bien : quatre ! ", a continué Vermant.