Aux côtés de Messi, Ronaldo, Neymar et Haaland : Charles De Ketelaere est entré dans l'histoire de la Ligue des Champions... mais n'a même pas été élu homme du match !

En pleine bourre sur la scène italienne, où elle essaye de suivre le rythme du Napoli en tête du classement, l'Atalanta Bergame réalise également une belle campagne de Ligue des Champions.

Ce mardi soir, la Dea s'est très largement imposée, 1-6, sur la pelouse des Young Boys, ce qui la propulse à la quatrième place de la phase de ligue, avec un bilan plus qu'intéressant de 11/15.

Une rencontre lors de laquelle Charles De Ketelaere, auteur de deux buts et trois passes décisives, est rentré dans l'histoire de la plus grande compétition européenne, ni plus ni moins. Il a, en effet, rejoint le club très select des joueurs ayant eu un pied dans cinq buts au sein du même match, en Ligue des Champions.

