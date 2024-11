Lambrechts, Vergoote et Laforge au sifflet des affiches : découvrez les arbitres désignés pour la 16e journée de Pro League

Cette seizième journée de championnat marque le début du deuxième tour, en Jupiler Pro League. Les formations de D1A vont progressivement entrer dans le money-time de la phase classique, dans lequel chaque point sera important.

Une seizième journée qui verra plusieurs chocs se dérouler : le Standard se rendra au Sporting Charleroi, le derby du Limbourg aura lieu entre Saint-Trond et le Racing Genk, tandis que l'Union recevra l'Antwerp.

En ce milieu de semaine, le département des arbitres a dévoilé les noms de ceux qui seront en charge de ces affiches. Samedi soir, le déplacement des Rouches au Mambourg sera dirigé par Jasper Vergoote, avec Jan Boterberg dans le VAR.

Dimanche, en début de journée, le déplacement du leader genkois au Stayen sera orchestré par Erik Lambrechts, avec Lawrence Vissers dans le VAR. Louvain - Anderlecht sera dirigé par Bram Van Driessche (VAR : Michiel Allaerts), tandis que le choc entre l'Union et l'Antwerp sera tenu par Nicolas Laforge, aidé par Wesli De Cremer depuis Tubize.

