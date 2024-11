🎥 Le bijou de l'ex-Sérésien Georges Mikautadze en Europa League avec l'OL

Malick Fofana était en toute grande forme avec l'OL ce jeudi soir lors de la large victoire des Gones contre les Azéris de Qarabag. Mais un autre ancien de Jupiler Pro League lui a volé la vedette. Georges Mikautadze a inscrit deux des quatre buts lyonnais (1-4).

Le deuxième but du Géorgien valait d'ailleurs le détour. Trouvé depuis le flanc droit, Georges Mikautadze a enchaîné deux feintes de frappe, mettant son vis-à-vis au sol avant de tromper le portier de Qarabag d'une petite pichenette.

WHAT A GOAL FROM MIKAUTADZE!đŸ”„



Absolutely filthy from the Georgian internationalđŸ„”pic.twitter.com/uORkIdSFyb