Will Still a dégoûté son ancien club : "Ils nous ont marché dessus !"

Le RC Lens, avec Will Still à sa tête, s'est imposé face au Stade de Reims (0-2) ce vendredi soir. Une belle victoire pour le Belge contre ses anciennes couleurs.

Le RC Lens s'est relancé après sa défaite la semaine dernière face à Marseille. Les Lensois ont battu le Stade de Reims sur le score de 0-2.

Une belle victoire pour Will Still face à son ancienne équipe, et une pillule qui semble compliquée à avaler pour le capitaine des Rémois, Teddy Teuma.

"Il y a beaucoup de frustration. Hormis la performance qui n’a pas été top, j’ai la sensation qu’on n’a pas eu de caractère aujourd’hui. Lens en a montré beaucoup plus que nous. Les Lensois nous ont marché dessus et ont mérité leur victoire", a déclaré l'ancien de l'Union à DAZN après la rencontre.

"C’était difficile, après on savait à quoi s’en tenir. Il nous a manqué du rythme, de l’envie. Quand tu ne gagnes pas tes duels, tu te fais bouffer. C’est vraiment la mentalité qui m’a surpris. J’ai l’impression qu’on a accepté de perdre alors qu’on ne doit jamais baisser les bras."

Teuma essayait cependant de retenir le positif. "Il n’y a pas tout à jeter à la poubelle, mais sur les dernières passes, les derniers tirs, eux avaient toujours une jambe qui trainait. Cela fait partie de la détermination. Ça me saoule bien. C’est très frustrant, on savait que c’était un match clé, on voulait se maintenir dans ce haut de tableau. Ce soir, on n’a pas assumé."