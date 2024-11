Will Still retrouve le sourire face à l'entraîneur qui l'a pris sous son aile au Standard...et le frustre terriblement : "L'une des analyses les plus difficiles de ma carrière"

Lens s'est imposé 0-2 à Reims hier soir. Une soirée sans fausse note pour Will Still.

Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 (face au PSG, à Lille et à Marseille, précisons tout de même), Lens avait besoin de retrouver le goût de la victoire. Neuvième au classement au moment du coup d'envoi, le Racing n'avait gagné que quatre de ses douze matchs de championnat.

A titre personnel, Will Still avait également à coeur de montrer un beau visage avec son équipe face à Reims, où l'aventure ne s'est pas très bien finie la saison dernière. Mais au-delà des dernières semaines en eau de boudin, l'entraîneur belge était avant tout heureux de revenir en Champagne.

"Il y avait un respect à montrer à des gens qui ont cru en moi pendant presque trois ans, le temps où j'ai entraîné ici. Je leur serai éternellement reconnaissant d'avoir pris les risques qu'ils ont pris pour moi. C'est sûr qu'il y a toujours une émotion particulière quand tu reviens dans un club qui a été important pour toi, c'était le cas ce soir" a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC.

Une victoire sans forcer

Sur le terrain, Lens a dominé son sujet et s'est méritoirement imposé 0-2. "Mettre en place un système et les principes qui vont avec en trois/quatre jour d'entraînement n'est pas facile. On a fait preuve d'efficacité, pour une fois, la mentalité était exemplaire. On est récompensés par deux beaux buts. Les joueurs clés ont fait la différence quand il le fallait" poursuit Still.

Sur le banc d'en face, il y avait un certain Luka Elsner, dont Will Still a été l'assistant pendant une saison au Standard. L'entraîneur slovène était complètement désemparé : "C'est le plus mauvais match de notre saison, de loin, l'une des analyses les plus difficiles de ma carrière. Mon équipe a été vide de toute substance, aussi bien physiquement, que techniquement et tactiquement. Je m'inclus dans le constat, car j'ai échoué à motiver mes troupes" relaie L'Equipe. Un discours qui fait tristement penser à ses coups de gueule répétés à Sclessin après plusieurs contre-performances.