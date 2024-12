🎥 Provoqué par des supporters de Liverpool, Pep Guardiola garde la tête froide

Pep Guardiola vit actuellement un des pires moments de sa carri√®re d'entra√ģneur pourtant couronn√©e de succ√®s.

Le choc entre Liverpool et Manchester City qui s'est joué à Anfield, a tenu ses promesses. Les Reds ont sorti un gros match et confirmé leur position de leader de Premier League, en écartant City (voir ici).

Sur les genoux depuis plusieurs rencontres, Pep Guardiola a également dû faire avec des supporters des Reds. En effet, voilà une séquence a rapidement fait le tour du Web. On y voit le coach des Cityzens répondre aux supporters de Liverpool en montrant six doigts.

Cela fait suite à des chants entendus dans les tribunes d'Anfield, où des supporters ont entonné "You're getting sacked in the morning" ce qui signifie "Tu seras viré le matin". Pour réponse, l'Espagnol a donc levé six doigts en direction du public, un pour chaque titre national qu'il a remporté avec Manchester City.

Je crois toujours fermement en mon groupe

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur a répété le geste une fois de plus, tandis que les chants se poursuivaient : "Écoutez, je suis très fier de mes six titres de Premier League. La dernière chose à laquelle je m'attendais de la part d'Anfield, c'était qu'ils chantent à propos d'un limogeage. Peut-être que je le mérite. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Quand on gagne, on peut rire", a évoqué Guardiola après la rencontre.

"Liverpool était vraiment inarrêtable dans les 20 premières minutes. Contre Salah, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Leurs buts étaient plus que mérités, je ne peux que les féliciter. Nous devons utiliser ce moment comme une remise à zéro. Je sais que cela peut paraître invraisemblable, mais je crois toujours fermement en mon groupe. Il y aura des moments où nous aurons à nouveau le déclic. Même si nous avons beaucoup de blessés en ce moment, nous devons nous en sortir", ponctue l'Espagnol.