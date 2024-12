Excellente opération : une Union Saint-Gilloise valeureuse arrache la victoire en infériorité numérique !

Les Bruxellois réalisent une excellente opération et continuent à enchaîner les résultats, avec une victoire face à un adversaire du top-3.

L'Union SG a réalisé une excellente opération à domicile contre l'Antwerp, partie qui voyait pourtant Vincent Janssen très rapidement ouvrir le score pour les visiteurs après une minute de jeu à peine.

L'Antwerp contrôlait le match et le Néerlandais pensait avoir marqué son deuxième but de la soirée, mais il était finalement refusé. La première période était dans l'ensemble très physique (22 fautes commises) et décevante en terme de beau jeu, mais l'Union parvenait finalement à égaliser dans le temps additionnel, grâce à Kevin Mac Allister qui reprenait de la tête un coup franc de Sofiane Boufal.

Peu après le repos, Koki Machida retrouvait les vestiaires après quatre minutes de jeu seulement. Le Japonais recevait son deuxième carton jaune suite à une faute sur Janssen. Malgré cela, les Bruxellois restaient dangereux et prenaient même l'avantage à la 70e minute grâce à Ross Sykes.

La fin de match restait intense jusqu'au bout mais l'Union tenait bon et les dix Bruxellois ont finalement réussi à conserver les trois points à domicile. L'Union enchaîne après Twente et retrouve le top-6. Le Matricule 1 reste sur le podium mais voit Anderlecht revenir à sa hauteur.