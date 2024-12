🎥 "Il n'y a qu'en Belgique qu'on peut voir ça" : le nouvel angle de vue qui permet de comprendre l'ampleur de l'erreur sur l'égalisation de Genk

Le derby limbourgeois a fait couler beaucoup d'encre hier. Ibrahima Bangoura a égalisé dans les derniers instants, les images montrent désormais très clairement sa faute de main.

"Cela s’est passé juste devant moi, c’était clairement une faute de main. Il n'y a qu’en Belgique qu'on peut voir ça" s'est scandalisé Adriano Bertaccini après le 2-2 validé par le VAR.

Felice Mazzu était tout aussi furax : "C'est un scandale ! Putain. C'est toujours la même chose ! C'est très clair ! Il marque avec sa main" a-t-il juré en rentant au vestiaire, dans des images filmées par Het Laatste Nieuws.

Pourquoi le bon angle de vue n'arrive-t-il que maintenant ?

Réaction bien différente dans le camp de Genk. Tant Thorsten Fink que Bangoura ont expliqué sans sourciller qu'il n'y avait pas eu de contact du ballon avec la main, mais bien avec le genou. Difficile de continuer à les croire avec le nouvel angle de vue à disposition.

DAZN a en effet publié ces images ce midi. Elles n'étaient donc pas à disposition du VAR au moment de la décision de valider le but. La déviation de la main est on ne peut plus claire.

? | L'égalisation tardive dans le derby limbourgeois sous un autre angle. ?‚úč #STVGNK https://t.co/T1fohmBKG8 pic.twitter.com/RvmN2JMJ80 — DAZN Belgique (@DAZN_BENL) 2 décembre 2024

La frustration de Saint-Trond est donc bien légitime. D'autant qu'après le but annulé de Bertaccini au Standard, ce n'est pas la première fois qu'une décision eronnée du VAR leur coûte des points.