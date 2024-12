"On ne peut pas gagner cinq ans de maturité avec une baguette magique" : Yannick Ferrera enrage après la remontada de Seraing

Le RWDM a concédé le partage (4-4) à Seraing après avoir mené de deux buts à la fin du temps réglementaire. Yannick Ferrera n'en croyait pas ses yeux.

Après deux défaites de rang, le RWDM pensait bien se refaire la cerise à Seraing, en menant 2-4 à la 89e minute. Mais les Bruxellois ont flanché dans le temps additionnel, laissant à nouveau s'envoler de précieux points.

"Quand vous menez de la sorte, le match est normalement terminé" râlait Piotr Parzyszek, pourtant auteur d'un triplé, dans Het Nieuwsblad. "Vous savez qu'il y a encore des longs ballons à venir, mais vous fermez les portes. Ce qu'il s’est passé dans les dernières minutes est bizarre".

Yannick Ferrera était plus amer encore : "J’appelle ça un manque de maturité. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Écoutez, vous ne pouvez pas soudainement gagner cinq ans de maturité en agitant une baguette magique, mais vous pouvez être plus rigoureux, plus dévoué, plus concentré que nous ne l'avons été ces derniers temps".

L'écart se creuse avec la première place

L'entraîneur molenbeekois déplorait également l'état du terrain. Face à ces circonstances, il a rappelé les bases à ses joueurs à la mi-temps : "Je leur ai dit d'arrêter d'essayer de jouer au football. Il fallait avant tout gagner les duels et faire avancer le ballon avec l'intensité nécessaire".

Malgré le 1 sur 9, Ferrera ne veut pas entendre parler de crise. "Après tout, je regarde aussi le contenu. Les points sont importants, mais sur le fond, il n’y a aucune raison de parler de crise". Le RWDM est désormais à cinq points de Zulte Waregem et de la RAAL.