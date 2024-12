Enfin ! Après de drôles de semaines, grande nouvelle pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne n'avait plus démarré un match pour Manchester City depuis septembre. Certains se demandaient si la situation était uniquement liée à son physique.

Victime de blessures à répétition, Kevin De Bruyne avait jeté l'éponge pour les deux dernières trêves internationales, et n'avait plus démarré un match avec Manchester City depuis septembre dernier. La pubalgie qui lui valait de continuer à souffrir de douleurs récurrentes semble enfin être derrière lui.

Récemment, cependant, certains consultants anglais se demandaient si Pep Guardiola laissait KDB sur le banc uniquement pour cette raison. "Il y a quelque chose entre ces deux-là. C'est leur meilleur joueur des cinq dernières saisons, et il doit se contenter de montées au jeu", lançait Jamie Carragher sur Sky Sports.

Ce qui a forcé l'entraîneur catalan à réagir en conférence de presse : "Bien sûr, j'ai un problème avec lui, après neuf ans passés ensemble", ironisait Guardiola (lire ici).

Visiblement, l'entraîneur des Citizens ne mentait pas. Et après avoir affirmé que De Bruyne allait mieux et se rapprochait du onze, voilà que le Belge est bel et bien aligné ce mercredi soir contre Nottingham Forest (20h30).

De Bruyne n'avait plus démarré de rencontre depuis le 18 septembre et une sortie à la mi-temps contre l'Inter Milan. On sera donc attentif, ce soir, à la façon dont son corps réagira ; Pep Guardiola, à coup sûr, ne prendra aucun risque.