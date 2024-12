Pep Guardiola répond aux rumeurs par le sarcasme : "De Bruyne ? Non, je ne veux pas qu'il joue ! J'ai un problème avec lui après neuf ans passés ensemble"

Un problème existe-t-il entre Kevin De Bruyne et Pep Guardiola ? C'est la rumeur lancée par certains consultants, en Angleterre. Pep Guardiola y a répondu, de manière sarcastique.

Pep Guardiola traverse la pire crise de sa carrière d'entraîneur. Manchester City n'a plus gagné depuis le 26 octobre dernier et reste sur une série de sept matchs consécutifs sans victoire, dont six défaites.

Il faut dire que l'entraîneur espagnol n'a pas été épargné par les blessures. Guardiola a été privé, pendant de longues semaines, d'une bonne partie de son secteur défensif, tandis que le Ballon d'Or Rodri manquera probablement toute la saison... et que le retour de Kevin De Bruyne se fait encore attendre.

Touché à la cuisse fin septembre, Kevin De Bruyne a manqué plusieurs semaines de compétition avant de faire son retour... mais le Diable Rouge de 33 ans ne joue, depuis, que quinze minutes par match. De quoi faire naitre des rumeurs de tensions entre le capitaine de Manchester City et le manager, Outre-Manche.

Pep Guardiola balaie ironiquement les rumeurs de tension entre lui et De Bruyne

Ce mercredi soir, Manchester City tentera à mettre fin à sa spirale infernale lors de la réception de Nottingham Forest, en Premier League. Et mardi soir, Guardiola était présent en conférence de presse pour évoquer, entre autres, la blessure de Kevin De Bruyne et les rumeurs nées Outre-Manche.

Les gens disent que j’ai un problème avec Kevin. Pensez-vous que j’aime ne pas jouer avec Kevin ? Non, je ne veux pas que Kevin joue. C’est le gars qui a le plus de talent dans le dernier tiers du terrain, mais je ne le veux pas. J’ai un problème personnel avec lui après neuf ans ensemble !"

Une réponse "à la Guardiola, pleine de sarcasme." L'Espagnol va, toutefois, devoir se faire une raison : avoir Kevin De Bruyne à son apogée, c'est probablement terminé. "Il a offert les plus grands succès à ce club. J'aimerais retrouver le Kevin de ses 26,27 ans. Mais il n'a plus cet âge. Il a eu des longues et importantes blessures dans le passé et il a besoin de temps pour revenir. Comme la saison dernière, étape par étape. Il va essayer de le faire et de se sentir mieux. J'ai désespérément besoin de lui", a conclu Guardiola.