La direction du Bayern doit déjà défendre Kompany bec et ongles : "Vous aimez être négatifs !"

Le Bayern Munich est éliminé de la Coupe, et cela passe mal en Allemagne. Vincent Kompany n'a pas encore vraiment réussi à impressionner dans les grands matchs, aux yeux de la presse locale.

Vincent Kompany a raté l'un de ses grands rendez-vous de la saison : le Bayern Munich ne gagnera pas la Coupe d'Allemagne. Après une saison blanche, tous les titres sont importants pour le Rekordmeister, et en voilà déjà un que Kompany ne remportera pas.

Après l'élimination sèche des oeuvres du Bayer Leverkusen, Kompany a été très critiqué, et quelques questions lui ont été posées en conférence de presse au sujet de son bilan dans les grands matchs. En effet, le Bayern s'est parfois loupé, comme en Ligue des Champions contre Aston Villa et le Barça, ou en championnat contre Francfort, le Bayer et Dortmund.

Un avis que ne partage absolument pas Max Eberl, directeur général du Bayern Munich, qui accompagne souvent Kompany en conférence de presse. "Je sais que vous aimez être négatifs", a-t-il lancé aux journalistes allemands.

"Je sais que vous aimez tout remettre en question. Hé bien, ça m'est absolument égal", affirme Eberl. Au sein de la direction bavaroise, il n'y a aucun doute concernant le fait que Vincent Kompany est l'homme de la situation.

Le Bayern Munich a toujours 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant en championnat d'Allemagne. Mais Kompany n'a pas le choix : il doit absolument remporter la Bundesliga - ou la Ligue des Champions, sans quoi, sa saison sera jugée comme aussi ratée que la précédente.