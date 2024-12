🎥 Trois assists de Nusa, deux buts (dont un missile) d'Openda : Leipzig se rassure grâce à ses Belgicains

Leipzig restait sur six matchs de rang sans victoire, avec une dernière défaite 1-5 contre Wolfsburg le weekend. Redresser la tête ne s'annonçait pas simple face à Francfort, dauphin du Bayern Munich en Bundesliga.

Pour cette rencontre devenue plus tendue qu'il n'y paraît, les trois Belges étaient de la partie : Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren et Loïs Openda étaient titulaires, tout comme Antonio Nusa sur le flanc gauche. Du côté de Francfort, Arthur Theate était suspendu.

Si les visiteurs ont pris en main la possession, c'est bien Leipzig qui s'est montré plus dangereux pendant toute la rencontre. Les hommes de Marco Rose ont d'ailleurs pris l'avantage à la demi-heure grâce à Benjamin Sesko, bien servi par Nusa.

En deuxième mi-temps, les locaux ont enfoncé le clou avec deux buts dans le quatrième quart d'heure. Et à chaque fois grâce au même duo à la baguette : Nusa s'est offert un triplé d'assists, Openda inscrivant deux fois son nom au tableau des buteurs.

La première fois sur un bon débordement de Nusa pour conclure sur son centre en retrait. Le deuxième est plus spectaculaire : sur un bon jaillissement de son compère d'attaque, Openda a décoché un tir absolument imparable sous la latte (3-0). Voilà l'équipe qualifiée pour les quarts de finale.

LOÏS OPENDA AT THE DOUBLE WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR THE THIRD!!!

ANTONIO NUSA 🇳🇴(2005) WITH A HAT-TRICK OF ASSISTS!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/K90HycL0lG