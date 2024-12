🎥 Seraing se donne de l'air, Liège se prend les pieds dans le tapis, le Club NXT met fin à la série des RSCA Futures

Trois rencontres étaient programmées ce soir, en ouverture de la 14e journée de Challenger Pro League.

Lierse - Liège

Le Lierse remporte toute la mise face à Liège, réduit à dix en première période suite à l'exclusion de Zakaria Atteri (38e). Avant cela, Mpanzu (19e) ouvrait le score mettant les locaux aux commandes. Après le repos, Adinany (48e) doublait rapidement la mise. Le pénalty transformé par Mouhli (63e) redonnait l'espoir aux Liégeois mais le score ne bougeait finalement plus.

Club NXT - Futures

Le Club NXT a écrasé les RSCA Futures sur le score de 3-0. Tous les buts de la partie ont été inscrits après le repos, Siebe Wylin ouvrait le score deux minutes à peine après le retour des vestiaires. Lynnt Audoor tuait le match moins de dix minutes plus tard, avant que Lenn De Smet ne fixe le score final trois minutes plus tard. Le Club NXT se hisse ainsi à la cinquième place du classement. Pour le RSCA Futures, il s'agit d'une nouvelle défaite après une bonne série. Ils restent quatorzièmes, juste devant Jong Genk et les Francs Borains.

Deinze - Seraing

Ce fut compliqué mais Seraing est parvenu à arracher la victoire face aux U21 de Deinze. Pape Fall (62e) a inscrit l'unique but de la partie qui permet aux Métallos de se donner de l'air en bas de tableau.

