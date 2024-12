🎥 Un joueur belge bientôt élu joueur du mois en Premier League 2 ?

Auteur d'un mois de novembre réussi avec Sunderland U21, Trey Ogunsuyi fait partie des nommés pour le trophée de joueur du mois de novembre en Premier League 2.

Ce mois-ci, l'attaquant de 17 ans a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en deux matchs de championnat contre Manchester United et Manchester City. En progressant petit à petit avec les jeunes, le joueur belge espère bien intégrer prochainement l'équipe première du club anglais.

Le gagnant sera annoncé le vendredi 13 décembre prochain. Le nom du vainqueur sera dévoilé sur les réseaux sociaux. Voici la liste complète des nommés : Yusuf Akhamrich (Tottenham Hotspur), Joe Gardner (Nottingham Forest), Tyrique George (Chelsea), Kieran Morrison (Liverpool), Trey Ogunsuyi (Sunderland), Callum Osmond (Fulham), Jack Perkins (Nottingham Forest), Jemiah Umolu (Crystal Palace).

👏 Eighth goal of the season for Trey Ogunsuyi!



They all count… 😠#SAFC | #NLCup https://t.co/fqOXpmOXjc pic.twitter.com/Ehl1jVUzCF