🎥 Quel bijou ! Samuel Mbangula sauve la Juventus d'une merveille de frappe dans le temps additionnel

Samuel Mbangula a marqué pour la Juventus. Il a sauvé l'équipe d'un mauvais pas contre Bologne.

Match spécial pour Thiago Motta avec la Juventus. Il retrouvait en effet Bologne, l'équipe avec laquelle il s'est révélé en tant qu'entaîneur jusqu'il y a quelques mois encore.

Invaincus depuis neuf matchs, les Turinois sont passés par toutes les émotions ce soir. Bologne a en effet mené 0-2 grâce à Dan Ndoye (30e) et Tommaso Pogeba (52e).

Piquée au vif, la Juve a réagi en réduisant le score via Teun Koopmeiners pour entamer la dernière demi-heure (1-2). 30 dernières minutes au cours desquelles les locaux ont jeté toutes leurs forces dans la bataille.

Quelle entrée d'Mbangula

Cela a longtemps semblé ne pas suffire. Au début du temps additionnel, Bologne pensait encore gagner du temps dans la moitié adverse. Mais Dusan Vlahovic a fait reculer toute la défense en perforant sur le côte droit, avant de servir Samuel Mbangula en retrait.

đŸ€© Quel banger de Mbangula pour égaliser en fin de match

pic.twitter.com/3M7sobSU1d — Belgium Touch 🇧đŸ‡Ș (@BelgiumTouch) December 7, 2024

Le jeune Diable Rouge s'est mué en héros de la soirée avec une frappe enroulée en pleine lucarne pour arracher un point in extremis. Guère titulaire depuis la fin de l'été, Mbangula est encore régulièrement invité par Thiago Motta à entrer en jeu et prouve son début de saison de feu (1 but et 3 assists) n'était pas un feu de paille. Sera-t-il encore le joker de luxe de la Juve contre Manchester City en semaine ?