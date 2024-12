🎥 Arne Engels inscrit un nouveau but en Écosse

Le Celtic d'Arne Engels affrontait Hibernian ce samedi dans le cadre de la 16e journée du championnat écossais. Un duel entre le premier et le dernier était au rendez-vous. Et sans surprise, c'est l'équipe de Glasgow qui s'est imposée largement sur le score de 3-0.

C'est le Diable Rouge, Arne Engels, qui a démarré les hostilités. Après seulement 6 minutes de jeu, le Diable Rouge place parfaitement le ballon au fond des filets suite à un centre à ras de terre d'Alistair Johnston.

L'ancien Brugeois a marqué son 4e but sous les couleurs blanches et vertes. Depuis ses débuts, il a également déjà délivré 6 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.

Les hommes de Brendan Rodgers se déplaceront en Croatie la semaine prochaine. Ils affronteront le Dinamo Zagreb lors de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Arne Engels sera-t-il de nouveau décisif ? Réponse mardi.

ARNE ENGELS 🇧đŸ‡Ș(2003) WITH A GREAT FINISH FOR THE OPENER!!!

đŸ“œïž @GoalsXtrapic.twitter.com/FJmpjGaooJ