Avec Henry Lawrence, le Standard a prolongé son porte-bonheur... et ne devrait pas s'arrêter là

Une statistique est irréfutable : avec Henry Lawrence sur la pelouse, le Standard gagne plus. Ce lundi, le défenseur anglais a prolongé son contrat à Sclessin jusqu'en 2029... et c'est une très bonne chose pour les Rouches.

La nouvelle est tombée ce lundi, sans la moindre rumeur préalable. Henry Lawrence a prolongé son contrat au Standard, et est désormais lié au Matricule 16 jusqu'au mois de juin 2029.

Un premier coup réussi de la part des Rouches, qui voient plusieurs jeunes joueurs arriver en fin de contrat au terme de la saison : Tom Poitoux, Soufiane Benjdida, mais aussi Lucas Noubi, sur qui Ivan Leko ne compte plus, Matthieu Epolo (option de deux ans dans le contrat existant) et... Arnaud Bodart, bien entendu.

Le Standard ne veut plus tout changer chaque été

Avec cette prolongation, le Standard s'inscrit dans une logique de continuité. Les pensionnaires de Sclessin ne veulent plus avoir à modifier 80% de leur effectif chaque été, et veulent enfin des joueurs qui s'engagent sur le long terme.

C'est pour cette raison qu'avant la fin de la saison, les Rouches pourraient prolonger quelques contrats se terminant en 2025 et en 2026. Celui de Nathan Ngoy, notamment, mais aussi celui de Souleyman Doumbia. Deux joueurs qui, quand ils sont fit, font partie des défenseurs titulaires de Leko. Le club surveillera aussi la situation d'Hakim Sahabo, Brahim Ghalidi, Boli Bolingoli, Daan Dierckx, Laurent Henkinet et Matteo Godfroid.

Mais ce n'est pas par hasard si, en bords de Meuse, c'est d'abord le contrat de Henry Lawrence qui a été prolongé. Arrivé en août 2023 pour, premièrement, évoluer avec le SL16 FC, l'Anglais avait signé un contrat de deux ans, expirant donc au terme de cet exercice. De plus, celui qui est devenu un joueur régulier de l'équipe première, comptant onze titularisations cette saison, dont une partie en défense centrale pour "combler les trous", a souvent bien presté et dispose encore d'une certaine marge de progression.

🏟️ 13 matchs joués/17 en JPL

📊 5 victoires, 5 partages, 3 défaites

❌Suspendu face au Beerschot (1-0) et resté sur le banc lors des défaites contre Westerlo (1-2), à Anderlecht (3-0) et à Gand (5-0). Exclu à Courtrai (défaite 1-0).



🔑 L’homme clé de la défense des Rouches ? https://t.co/55oT3V0tKm — Loïc Woos (@LoicWoos) December 9, 2024

On ne le dirait peut-être pas comme cela, mais Henry Lawrence est un véritable porte-bonheur pour ce Standard cuvée 2024-2025. Le joueur de 23 ans a participé à 13 rencontres de Jupiler Pro League, pour cinq victoires, cinq partages et trois défaites seulement. Exclu lors du revers subi à Courtrai, Lawrence était suspendu contre le Beerschot (victoire 1-0), et resté sur le banc lors des défaites contre Westerlo (1-2), à Anderlecht (3-0) et à Gand (5-0).

Avec Lawrence, statistiquement, le Standard perd moins, encaisse moins de buts et prend plus de points. La polyvalence de l'Anglais, sa sympathie en dehors du terrain et son intégration rapide au sein du noyau A ont forcé le Matricule 16 à vouloir sécuriser le Londonien et l'inscrire durablement dans le projet de relance du club. Et il pourrait être le premier d'une certaine liste de prolongations.