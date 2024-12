C'est signé ! Le Standard prolonge l'une des bonnes surprises de son début de saison

Henry Lawrence prend de plus en plus de place dans la défense du Standard. Il en a été récompensé par un nouveau contrat.

Jusqu'à l'été dernier, Henry Lawrence n'était pratiquement jamais apparu avec l'équipe première du Standard. A part une mi-temps anecdotique lors des Playoffs, il évoluait avant tout avec le SL 16 en D1B.

Mais cette saison, à l'image d'autres jeunes comme Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet ou Léandre Kuavita, il s'impose de manière durable dans le onze d'Ivan Leko. Le Londonien de 23 ans compte déjà 11 titularisations dans l'arrière-garde.

Blindé pour les cinq prochaines saisons

Arrivé libre des U21 de Chelsea, il gagne de plus en plus en confiance à Sclessin. Il était dès lors temps de passer à un contrat plus en phase avec son nouveau statut.

C'est désormais chose faite : Lawrence a aujourd'hui prolongé jusqu'en 2029, avec un contrat réévalué à la clé.

Après les séjours en prêt du temps de sa période à Chelsea, le gaçon peut désormais s'installer dans la durée au Standard. Continuera-t-il à grandir dans l'équipe lors des prochains mois ?