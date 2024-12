Bientôt le début des choses sérieuses : la Pro League dévoile son calendrier jusqu'à la fin de la phase classique

La Pro League a dévoilé les dates des matches de la journée 21 à 30. Le planificateur aurait également pris en compte la Croky Cup et les matchs européens.

"La commission du calendrier a pris en compte au maximum les scénarios de la Croky Cup et le programme des clubs jouant en Europe", a déclaré la Pro League.

Elle a anticipé le scénario où tous les représentants belges de l'UEFA se qualifient pour le tour suivant. Dès la reprise après la trêve hivernale, nous aurons droit à deux gros matches avec Anderlecht-Club de Bruges et le derby anversois Beerschot-Antwerp le 12 janvier.

"Lors de la 30e journée de championnat, tous les matches seront théoriquement lancés au même moment. Seuls les matches sans impact sur la composition des play-offs peuvent être déplacés à la dernière minute sur demande du détenteur des droits", a ajouté la Pro League.

Le calendrier des play-offs sera, quant à lui, dévoilé le 17 mars prochain. Nous en sommes actuellement à 17 journées de championnat jouées cette saison.

