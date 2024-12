Sans aucun suspens : voici les pays organisateurs des Coupes du Monde 2030 et 2024

La FIFA a officialisé ce mercredi l'identité des pays-hôtes des Coupes du Monde 2030 et 2034. Aucune surprise, puisque la concurrence était inexistante.

En 2030, la Coupe du Monde fêtera ses 100 ans. Pour l'occasion, la FIFA retournera bien en Amérique du Sud, à savoir que le match d'ouverture et les matchs de l'une des poules se disputeront en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

Le reste de la compétition, soit 101 rencontres, se disputera cependant en Espagne, au Portugal et au Maroc, du 13 juin au 21 juillet 2034. L'Espagne comptera 11 des 20 stades hôtes, 42 ans après avoir accueilli la Coupe du Monde 1982. Le Maroc, de son côté, sera le deuxième pays africain à accueillir la reine des compétitions, après le Mondial 2010 en Afrique du Sud.

Concernant l'édition 2034, le seul candidat était l'Arabie Saoudite, les candidatures australienne et indonésienne ayant rapidement été retirées. Douze ans après la Coupe du Monde au Qatar, le Moyen-Orient décroche donc son second Mondial, qui devrait également être organisé en hiver pour éviter les chaleurs écrasantes de juin-juillet.

Ces deux compétitions seront une nouvelle fois particulièrement critiquées. La première pour son côté anti-écologique : là où la tendance devrait aller à des déplacements réduits, plusieurs organisations dont la Football Supporters Europe (FSE) souligne des trajets en avion inutiles, qui en plus d'être un non-sens écologique, fatigueront encore un peu plus les organismes des joueurs et compliqueront la vie du public.

Et bien sûr, reste le dossier de l'Arabie Saoudite, qui est assuré de soulever d'innombrables polémiques en matière de droits humains, que ce soit au quotidien au sein du pays ou lors de la construction des futurs stades devant accueillir les rencontres de la Coupe du Monde (l'Arabie Saoudite ne dispose actuellement que de deux des 14 stades prévus)...