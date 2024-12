Hécatombe dans un effectif de Nice complètement décimé pour affronter l'Union : "La pelouse du Stade Roi Baudouin est encore pire que je ne le pensais"

L'effectif de l'OGC Nice est particulièrement décimé pour affronter l'Union, ce jeudi soir. L'entraîneur français, Franck Haise, compte 13 joueurs absents !

Une véritable hécatombe. C'est un effectif complètement décimé de l'OGC Nice qui est arrivé à Bruxelles, ce mercredi, afin de défier l'Union en Europa League.

Lors de la conférence de presse suivant l'arrivée des Aiglons sur le sol belge, l'entraîneur Franck Haise a confirmé avoir 13 absents et ne pouvoir compter que sur 16 joueurs de champ, dont quatre jeunes du centre de formation.

Parmi les absences, des plus ou moins longues, plus ou moins récentes, de joueur plus ou moins cadres, comme Terem Moffi (ex-Courtrai, Lorient), Dante (ex-Standard, Bayern Munich), Morgan Sanson (ex-Marseille), Antoine Mendy et Melvin Bard. "Et Boga s'est blessé à la cuisse juste avant de partir", pestait Franck Haise.

La pelouse du Stade Roi Baudouin ne plaît pas aux Niçois

Le coach de 53 ans, qui s'est révélé au RC Lens, avait une autre raison de pester. "J'avais prévenu les joueurs concernant le terrain, mais c'est encore pire que ce que je pensais."

Comme toutes les autres rencontres de l'Union dans cette compétition, la réception de l'OGC Nice ne se fera pas au Parc Duden, mais au Stade Roi Baudouin. "Je sais que ce stade n'est pas celui de l'Union et qu'elle n'en peut rien. Je suis déjà allé au Parc Duden pour voir un match" a affirmé Franck Haise, qui va donc devoir se gratter la tête pour composer l'équipe qui disputera "la finale" (sic.) de Nice.