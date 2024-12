"J'espère que nous pourrons encore montrer à l'Europe où se trouve l'Union" : Charles Vanhoutte confiant avant d'affronter Nice

Charles Vanhoutte espère bien prendre des points avec l'Union SG en France ce jeudi face à Nice. Le joueur s'exprime sur cette prochaine rencontre face aux médias.

Un duel franco-belge entre l'Union Saint-Gilloise et l'OGC Nice sera au rendez-vous en Europa League jeudi soir. Charles Vanhoutte, qui n'a manqué aucune minute de jeu dans cette compétition cette saison, s'exprime en conférence de presse avant de tenter de remporter un deuxième match dans cette Coupe d'Europe.

Confiants, les Unionistes abordent cette rencontre sur une série de 9 matchs sans aucune défaite : "C’est important, parce que ça faisait longtemps que nous n’avions pas fait une série comme ça."

"Nous sommes dans une période de confiance. Mais c’est toujours un peu délicat quand tu ne perds pas : tu n’as plus l’habitude de perdre, et plus tu avances dans cette série, plus la défaite peut arriver," relaye Le Soir.

J’espère que nous pourrons encore montrer à l’Europe, au football européen, où se trouve l’Union

Une victoire sera primordiale pour l'Union afin d'espérer se qualifier. Vanhoutte espère bien prendre des points mais ne s’en préoccupe pas forcément : "Mais nous ne sommes pas préoccupés par le classement. Nous voulons surtout faire aussi bien que possible dans les matchs restants."

"Je pense que dans cette campagne, nous méritions plus que ce que nous avons obtenu," souligne l'Unioniste. "Nous avons bien joué, mais ce sont des matchs européens, les détails sont déterminants. J’espère que nous pourrons encore montrer à l’Europe, au football européen, où se trouve l’Union," conclut le milieu défensif.