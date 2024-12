Le joueur trop sous-estimé du Club de Bruges, qui ne se vend pas assez : "Il a apporté des succès sportifs, mais aussi de gros gains financiers aux Blauw & Zwart"

Dimanche, Brandon Mechele disputera son 460e (!) match sous les couleurs du Club de Bruges. Entre-temps, le défenseur central a participé à 31 rencontres de Ligue des Champions, mais il n'a toujours pas la reconnaissance qu'il mérite, dans son propre pays.

Six fois champion de Belgique, bientôt 460 matchs disputés, et pourtant, il recevait parfois des critiques de ses propres fans. Non, Brandon Mechele n'est pas un joueur raffiné, mais il incarne bien la devise du Club : "pas de sueur, pas de gloire".

En 2017, Mechele n'y croyait plus

Nous nous souvenons d'une chaude soirée de printemps en 2017, lorsque STVV venait de perdre à Genk et que Brandon Mechele, prêté par le Club de Bruges, était envoyé en zone mixte. Il semblait alors avoir abandonné tout retour au Jan Breydel et était très prudent dans ses déclarations concernant une éventuelle future apparition pour le club de son cœur.

Il ne savait pas encore que son entraîneur à STVV prendrait en charge le Club de Bruges la saison suivante. Et le train était lancé. Ivan Leko a immédiatement donné toute sa confiance à Mechele, alors déjà âgé de 24 ans, et tous les autres entraîneurs qui ont suivi n'ont jamais pu se passer de ce défenseur intraitable.

Denswil, Nsoki, Ordonez...

Le Club a également fait preuve d'intelligence en lui associant, au fil des ans, des défenseurs jeunes et talentueux. Pensez à Stefano Denswil et Stanley Nsoki, vendus respectivement 6 et 12 millions d'euros. Récemment, il s'agissait de Jorne Spileers et Joel Ordonez. Et ce dernier rapportera aussi une belle somme.

De ce point de vue, Mechele a non seulement apporté du succès sur le plan sportif, mais il a par ailleurs généré des gains financiers. Le défenseur central a transmis son expérience aux jeunes talents et à ses côtés, qui ont pu grandir tranquillement. Au Jan Breydel, l'opinion à son sujet a aussi complètement changé au fil des années. En témoigne l'immense tifo lors du match contre le Sporting où lui et Vanaken ont été honorés par les supporters.

Jamais chez les Diables ? Une situation incompréhensible

Chez les Diables, Brandon Mechele n'a jamais reçu sa chance. Le joueur du Club de Bruges a disputé deux matchs amicaux en 2020, contre la Côte d'Ivoire et la Suisse, et est monté une minute lors d'une victoire au Kazakhstan, en 2019, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2021. Et c'est tout. Et si à l'époque de Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen et Kompany, son absence était compréhensible, elle l'est désormais beaucoup moins.

Où est alors le problème ? En réalité, nulle part, mais il n'est pas l'homme qui se met en avant. Mechele est un bosseur, un travailleur, parfois un bûcheron... Beaucoup d'entraîneurs paieraient cher pour avoir un homme aussi inflexible dans leur équipe.

Cependant, il n'est pas non plus le genre à se vendre dans les médias. Mais quand il mettra un terme à sa carrière, il le fera en tant que légende du club. Il est de ces joueurs auxquels on fera des comparaisons par la suite. "Wow, n'est-ce pas le nouveau Brandon Mechele?" Ce serait un beau compliment pour un joueur qui, selon nous, est effectivement sous-estimé.