L'image de notre football en prend un solide coup : "Au niveau professionnel, c'est le pire terrain de Belgique"

Le match entre l'Union Saint-Gilloise et Nice s'est disputé au Stade Roi Baudouin. La qualité de la pelouse a encore fait parler.

"J'avais prévenu les joueurs concernant le terrain, mais c'est encore pire que ce que je pensais" : Franck Haise n'a pas mâché ses mots en évoquant le Stade Roi Baudouin et sa pelouse très abîmée.

Le terrain était déjà très capricieux lors des matchs précédents. Très vite, les contrôles délicats et les conduites de balles hasardeuses ont confirmé qu'il faudrait une nouvelle fois se montrer particulièrement vigilant.

Au bord du terrain, Hein Vanhaezebrouck, présent comme consultant, était bouche bée : "C'est le pire terrain de Belgique. Sans compter les clubs amateurs, bien entendu", a-t-il déclaré au micro de Play 6.

Un problème récurrent

Et ce n'est pas pour soigner l'image du football belge à l'étranger. Car à chaque semaine européenne, l'Union et Anderlecht alternent pour les matchs à domicile. Et la pelouse des Mauves n'est pas franchement meilleure. Des terrains tout simplement déplorables pour accueillir des rencontres européennes.

"Peut-être que pour l'Union, jouer à Louvain aurait été une meilleure option", a suggéré Bob Peeters. Mais Vanhaezebrouck n'est pas convaincu : "Il y a déjà tellement d'équipes qui y jouent (les Red Flames et les Diablotins y ont élu domicile en plus d'OHL), ce terrain souffrirait aussi".