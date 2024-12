"Chapeau" : David Hubert "très fier" de ses joueurs après la victoire face au Slavia Prague

Anderlecht s'est imposé face au Slavia Prague. Une victoire acquise dans la douleur, mais qui permet aux Mauves d'assurer leur avenir européen.

8e du classement actuel de l'Europa League, les Anderlechtois ont en effet garanti leur participation au prochain tour de la compétition - au moins les barrages pour les 8e de finales.

Comme le relate la RTBF, le coach David Hubert s'est montré très élogieux envers ses joueurs. "On a eu très peu de temps pour mettre en place un nouveau plan de jeu, mais quand tu vois l’exécution des joueurs et leur jusqu’au-boutisme…Chapeau ! Je suis un entraîneur très fier ce soir", a-t-il confié.

Hubert a également soulevé le fait que certains joueurs - qui ne sont pas toujours titulaires (Verschaeren, Angulo) - ont répondu présent ce jeudi. "On a besoin de tout le monde. Je le répète chaque semaine. Tous les joueurs ont un rôle à jouer dans cette équipe. On l’a encore vu aujourd’hui."

"On joue chaque match pour le gagner. Peu importe la compétition. On veut tout gagner. Il faut parfois un brin de chance, mais ce groupe est capable de beaucoup de choses", a continué l'entraîneur.

"Je veux que mes joueurs y croient et qu’ils ne comptent pas leurs efforts. Il faut tout donner. On est content d’être à cette place, mais on a encore faim."