L'attaquant de Pro League le plus redoutable ? Pas parmi les meilleurs buteurs : "Il utilise tellement bien son corps"

Emin Bayram entame sa deuxième saison à Westerlo. Il se livre sur notre compétition et sur ses ambitions.

Westerlo a réalisé un joli coup en recrutant définitivement Emin Bayram cet été. Le défenseur de 21 ans était convoité vu son tranchant dans les duels. Le propriétaire turc du club a poussé pour débourser quatre millions et sera sans doute plus que remboursé de l'investissement.

Le joueur est bien conscient qu'il ne restera pas bien longtemps dans notre championnat : "Je rêve de jouer au Real Madrid. Ce maillot blanc est tellement attirant. J'ai aussi un faible pour Arsenal, la Premier League est mon championnat préféré" déclare-t-il au Nieuwsblad.

La Pro League, un bon tremplin intermédiaire

Avant de signer en Campine, le Turc a été formé et a réalisé ses débuts professionnels avec Galatasaray. Il y a sympathisé avec un certain Dries Mertens : "Dries est un gars génial. On se parle encore régulièrement via WhatsApp ou Instagram. Il est comme un père pour moi. J'ai énormément appris de lui. C'est un joueur tellement intelligent".

La question de l'attaquant le plus redoutable de notre championnat lui a également été posée. Mais Bayram ne se dirige pas vers l'un des meilleurs buteurs de la compétition. Il cite Vincent Janssen.

"C'est un excellent footballeur. Il utilise tellement bien son corps. J'aime jouer contre des attaquants costauds car je sais généralement ce qu'ils vont faire" conclut-il. Avec six buts et six assists, le Néerlandais continue d'impressionner notre championnat par l'étendue de sa palette, que ce soit dans le rectangle adverse ou parfois bien plus bas.