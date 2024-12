Lucas Stassin marque son premier but en Ligue 1

Lucas Stassin a inscrit son premier but en Ligue 1 avec Saint-Étienne ce vendredi soir. Mais celui-ci n'aura pas suffi pour que les Verts l'emportent contre Toulouse.

Ce vendredi soir, Toulouse affrontait Saint-Étienne en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Lucas Stassin était titulaire avec le club français.

C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le bal. En effet, à la 53e minute de jeu, l'espoir belge a inscrit son premier but sous les couleurs des Verts. Il avait jusqu'alors déjà délivré 4 passes décisives dans le championnat français.

Mais malheureusement pour l'ancien Anderlechtois et les siens, ce but n'aura pas suffi. Toulouse est revenu au score dans la foulée grâce à Shavy Babicka. Les Toulousains ont ensuite enterré les joueurs d'Olivier Dall'Oglio à la 85e minute sur un but de Zakaria Aboukhlal.

Malgré la défaite, ce premier but reste un soulagement pour Lucas Stassin, qui porte sur ses épaules le poids d'être le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club français. Neuf millions d'euros ont été déboursés par les Verts.

Au classement, Saint-Étienne est 16e sur 18 avec 13 points. Le dernier, Montpellier, est à 5 points. Le Havre pourrait les dépasser en s'imposant contre Strasbourg ce dimanche. Les Havrais comptent 12 points.